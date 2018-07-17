Майя Лагута: «Местные власти и коммунальщики хотят переложить на кишиневцев старые долги жэков»

«Молдавские ведомости» рассказали о публичных слушаниях в столичной примэрии, на которых обсуждалась ситуация в жилищно-коммунальной сфере Кишинева. Основная дискуссия развязалась вокруг положения в термоэнергеческом комплексе и огромных долгов МПУЖФ за теплоносители. Предложения решить их за счет реформирования жэков в ассоциации в кондоминумах вызвали протест общества. Гражданский активист, лидер ассоциации «Salvgardare» Майя Лагута категорически против. В беседе с корреспондентом «МВ» она разъяснила свою точку зренияЯкорь.

- Руководство «Термоэлектрики» и чиновники примэрии видят в создании кондоминиумов решение проблемы долгов за теплоносители. Тем временем люди опасаются, что при их создании к старым, непонятно откуда взявшимся, долгам приклеют новые, опять же непонятно откуда взявшиеся. Кто и что должен сделать в этих условиях, чтобы люди поверили, что их опять не пытаются «нагреть»?

- Моя позиция в отношении МПУЖФ давно всем известна: они были учреждены примэрией для ограбления жильцов и жилого фонда.

С 1994 года существовал закон о кондоминиуме, в котором было прописано, что там, где больше 70 процентов квартир приватизировано, должна быть создана ассоциация в кондоминиуме. Но власть не устраивало, что все нежилые помещения, все прилегающие территории и постройки, находящиеся на территории кондоминиума, перейдут в собственность жильцов. И потому никому не позволяли оторваться от МПУЖФ, создавали препятствия, навязывали жильцам долги, которые сама власть своим дефективным управлением и создала.

За 25 лет власть распродала все, на чем кондоминиумы могли бы развиваться и содержать свою собственность. За четверть века так и не был реконструирован жилой фонд, не были заключены прямые индивидуальные контракты с каждым владельцем приватизированной квартиры. Всех в старом жилом фонде оставили жить «колхозом».

Многие самовольно сделали изменения во внутриквартирных сетях, провели от стояков отопления отводы, смонтировав себе «теплые полы», добавили секций батарей на свое усмотрение, чем разбалансировали внутридомовую систему. А те, кто сохранил внутриквартирные системы согласно проекту, фактически остались без тепла.

То есть первоначальная проектная мощность, рассчитанная на весь дом, уже не удовлетворяла потребности всех жильцов. А платить заставили за отопление всех одинаково на основе показаний общедомового счетчика, распределяя по метражу, а не по реально потребленной теплоэнергии каждой квартирой. Многие кишиневцы, не имеющие тепла, не оплачивали не потребленную ими услугу, так как вынуждены были оплачивать стоимость другого источника обогрева квартиры - электрокамины. Но в судах потребители не могли добиться справедливости, так как там брали за основу метраж квартир, принцип, установленный правительством. То есть огромное число жильцов принуждали платить «за того парня»…

- МП «Термоком» реформировали и передали в собственность правительства, учредившего «Термоэлектрику». Была ли внесена в постановление проблема погашения долгов МПУЖФ, физических и экономических лиц за теплоносители? Если да, то на основании каких данных и документов, как это обосновывалось?

- Как происходила процедура присвоения правительством «Термокома» - мне неизвестно. Меня как руководителя ассоциации «Salvgardare» никто не приглашал на предварительные обсуждения. Все эти процедурные документы необходимо истребовать у правительства и обнародовать. Я попробовала это сделать, но правительство отписалось, прикрывшись «коммерческой тайной»... Бывший генпримар Дорин Киртоакэ должен очень хорошо быть осведомлен об этой операции.

- Почему «Термоэлектрика», по примеру энергетиков и газовиков, не берет полностью на себя проблемы обеспечения теплоносителями физических и экономических лиц, создав филиалы в секторах столицы? Ведь это можно сделать и без создания кондоминиумов. Закон есть, зачем нужны посредники в лице жэков?

- Повторю: при создании кондоминиумов ни о какой передаче долгов не может быть и речи. Они должны создаваться с нуля, без долгов. «Термоэлектрика» и «Апэ-Канал» обязаны заключить прямые контракты с каждым владельцем приватизированной квартиры, как это сделали «Молдова-газ» и «Унион Феноса».

Ассоциация в кондоминиуме создается для лучшего управления имуществом - домами и прилегающими территориями, а не для обслуживания поставщиков. Ассоциация не должна иметь ничего общего с поставкой тепла или питьевой воды, она должна лишь содержать сети (трубы) в рабочем состоянии.

У МСК, по-моему, осталось около пяти процентов акций «Термоэлектрики». И, видимо, советников волнует судьба их акций и прибыль с них. Проблемой энергетиков должно заниматься исключительно правительство! И нам, общественности, надо подключиться и требовать от правительства качественного управления делами поставщика тепла. Пусть прекратят держать «Термоэлектрику» в привилегированном положении относительно других поставщиков.

Что касается МПУЖФ - ни в коем случае нельзя допускать их в качестве посредников. Только прямые договоры с потребителями: с физическими и юридическими лицами. Ассоциация в кондоминиуме не должна иметь никакого отношения к поставкам теплоэнергии, она должна заниматься только непосредственно управлением и содержанием своего имущества.

- Должны ли прокуратура и другие компетентные органы заниматься проверкой того, куда уходили деньги кишиневцев, которые они перечисляли по квитанциям за тепло жэкам и прочим подобным организациям?

- МПУЖФ все годы работали в сговоре с поставщиками и местными властями в своих интересах. Никто не работал в интересах потребителей, в интересах жильцов. Руководители этих предприятий должны быть привлечены к ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью в виде дистрибьюции: нужна лицензия на этот вид деятельности. И пусть выплатят ущерб, нанесенный потребителям.

Но кто их привлечет в нашей стране, если и полиция, и прокуратура, и суды действуют согласованно по шаблонной схеме, полностью игнорируя закон о защите прав потребителей! И какой тогда смысл в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, в котором целая глава посвящена защите прав потребителей?! Это был политический обман части населения, жаждущей евроинтеграции?!

Более того, если МПУЖФ будут реформированы в ассоциации в кондоминиуме, есть реальная угроза того, что незаконные решения муниципального совета по распродаже наших дворов и выдаче разрешений на строительство многоэтажек в наших двора воплотятся бывшими жэками в жизнь. Они также будут продолжать политику обворовывания жильцов приватизированных квартир, потому что они просто по-другому не могут - они так научены, они представляют интересы местных властей, а не жильцов.

Поэтому я за создание кондоминиумов только самими жильцами, которые никогда не дадут согласие на строительство в их дворах многоэтажек. МПУЖФ нужно ликвидировать. Должны остаться только центры по оказанию услуг в этой сфере в каждом секторе, которые должны быть расширены и оснащены современными средствами, которые будут конкурировать с частными организациями по оказанию всевозможных услуг ассоциациям на основе контрактов.

Это обширная тема, очень запущенная, требующая очень большого внимания к себе, в том числе в контексте законодательства: и нового Кодекса о жилье, и измененного закона о кондоминиуме. Но в одной статье все невозможно изложить.