Включение Молдовы в повестку дня саммита НАТО стало возможным благодаря США, мнение

Включение Республики Молдова, в комплекте с Украиной и Грузией, в повестку дня саммита Североатлантического альянса, который состоялся на прошлой неделе, объясняется региональной политикой Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в ходе саммита обсуждался вопрос о выводе войск из Республики Молдова, Грузии и Украины. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Директор Центра информирования и документирования НАТО в Молдове Елена Мырзак отметила, что наиболее важным для региона, в котором находится Республика Молдова, является то, что говорилось много о безопасности Черного Моря, о роли Румынии, а так же ст. 7 заключительной резолюции, которая касается вывода войск с территории Республики Молдова, Украины и Грузии.

Эксперт в области безопасности ИРСИ „Vitorul” Ион Тэбырцэ отметил, что включение Республики Молдова в повестку дня НАТО, в комплекте с Украиной и Грузией, и требование о выводе российских войск из этих трех стран достигнуто благодаря региональной политике США. „Надо откровенно признать, что США никогда не имели индивидуальную политику в отношении Республики Молдова. Скорее, нас брали во внимание исходя из региональной политики США”, - сказал Ион Тэбырцэ. По его словам, учитывая тему Украины в первом плане региональной безопасности, эти темы не могли не быть в дискуссиях.

Эксперт во внешней политике Юлиан Фрунташу считает, что не стоит ожидать очень больших результатов от этого саммита. Он говорит, что вызывает беспокойство ситуация с Украиной, потому что президент США довольно неохотно подверг критике Российскую Федерацию за аннексию Крыма.