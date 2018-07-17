Директор лицея считает, что Адриану Иордакеску можно было спасти

Директор лицея в поселке Хырбовец считает, что обнаруженную мертвой девочку можно было бы спасти, если бы не затянувшиеся формальности.

Трагедии можно было бы избежать, если бы действия были бы предприняты незамедлительно. Поиски Адрианы Иордакеску, по мнению педагога, начались поздно из-за затянувшихся юридических формальностей, передает bloknot-moldova.md.

- Мать девушки сначала не приняла всерьез опасность, сказав, что она сама вернется. В полиции заявили, что должно пройти три дня, только после этого будет открыто дело по факту исчезновения человека. Еще один день уходит на получение санкции прокурора, другой – на санкцию судьи. Таким образом, должно пройти пять дней, чтобы человека начали искать в таких случаях, - рассказала директор лицея Елена Змеу.

Она также опровергла версию о том, что Адриана была единственной выпускницей, получившей неудовлетворительные оценки.

- Есть еще кандидаты, которые должны были идти на дополнительную сессию БАК. В течение ближайших трех лет имеется две дополнительные сессии. Кроме того, согласно новому положению, каждый экзамен можно обжаловать, будь то основная сессия или дополнительная. У студентов имеется много шансов, не могу найти объяснения этому решению, - отметила Змеу.

Директор говорит о бывшей ученице как о хорошей, открытой, честной девочке.

- Видно было, что есть какие-то обстоятельства в ее жизни. Что могло толкнуть ее на этот шаг? Развод родителей в раннем возрасте, когда она училась в начальной школе. Переезд в другую местность, в другую школу или еще что-то, - заметила педагог. – Ее мать вышла замуж в нашем селе, когда Адриана училась во втором классе начальной школы. Я не заметила, чтобы она закрылась. Я говорила с ее родителями. Отец навещал ее после развода, проводил с ней время, звонил ей. Ее любили и мать, и отец.

Елена Змеу отметила, что с отчимом у девочки также сложились хорошие отношения. Он срочно вернулся домой из Израиля, чтобы принять участие в поисках Адрианы.

18-летняя Адриана Иордакеску из села Хырбовэц Новоаненского района сбежала из дома после того, как завалила экзамен по математике на БАК. Ее тело нашли у села Фырлэдень Каушанского района: девушка была повешенной. Проанализировав записи Адрианы Иордакеску в социальных сетях, психологи пришли к выводу, что девушка долгое время страдала от депрессии. Родители и близкие погибшей школьницы не могут поверить в случившееся. Все они говорят, что Адриана была тихой и скромной, хорошо училась и собиралась стать бухгалтером. Однако психологи утверждают, что депрессия у нее началась еще зимой.