Общество В Молдове начали кампанию по профилактике оттока детей из школы Генеральный инспекторат полиции, Молдавская митрополия и один из спортивных клубов начали кампанию по профилактике оттока детей из школы. По оценкам ГИП, бросить учебу могут почти две тысячи детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Участники кампании обеспечат потенциальных отказников школьными принадлежностями и одеждой.



"Согласно нашему анализу, если наши усилия увенчаются успехом, и 1900 детей пойдут в школу, мы максимально сократим число детей, причастных к преступлениям", - сказал замначальника ГИП Георге Кавкалюк.



По данным ГИП, в прошлом году школу бросили почти 300 детей. Почти 1400 несовершеннолетних участвовали в совершении 800 преступлений, в том числе убийств, грабежей и краж.



"Как показывают наши исследования, дети бросают школу чаще всего из-за отсутствия у них необходимых вещей - одежды или школьных принадлежностей", - добавил замначальника ГИП Георге Кавкалюк.



Первые пожертвования на проведение благотворительной кампании сделали чиновники: перечислили половину месячной зарплаты.



"Я - отец пятерых детей. Каждый день вижу их улыбки, наблюдаю их поведение. Я знаю, чего стоит вырастить и воспитать детей, поэтому хочу помочь детям, у которых нет таких возможностей", - сказал начальник Кишиневской полиции Корнелиу Гроза.



Поддержать кампанию решили и активисты другой социальной программы, инициированные полицией - "Под опекой старших".



"Мы соберём деньги, одежду, обувь, школьные принадлежности", - отметила волонтер Елена Булига.



Молдавская митрополия намерена также организовать детские экскурсии по монастырям.



"Эти дети, вероятно, не знают, что у нас в стране есть монастыри, туристические маршруты, Огромное достояние, которое достойно быть открытым и узнанным", - сказал секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.



Инициаторы кампании призывают людей доброй воли поддержать благотворительную акцию и пожертвовать детскую одежду, школьные принадлежности или деньги на их приобретение. Звонить можно по телефонам 069812128 или 060232828.



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