Подшофе и за рулем. Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей в состоянии алкогольного опьянения

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Авто
Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей подшофэ в период проведения спецоперации "Белые ночи" с 13го по 16ое июля.
В пятьдесят одном случае тест показал, что водители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для других 16ти автолюбителей были составлены протоколы, а девять отказались пройти тест.
С начала этого года по вине нетрезвых шоферов произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, а еще 88 получили травмы.
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