17 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Подшофе и за рулем. Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей в состоянии алкогольного опьянения
17.07.2018

Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей подшофэ в период проведения спецоперации "Белые ночи" с 13го по 16ое июля. 

В пятьдесят одном случае тест показал, что водители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для других 16ти автолюбителей были составлены протоколы, а девять отказались пройти тест.

С начала этого года по вине нетрезвых шоферов произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, а еще 88 получили травмы.


 
Количество просмотров:
67
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.