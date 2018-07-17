Подшофе и за рулем. Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники Нацинспектората патрулирования выявили 70 водителей подшофэ в период проведения спецоперации "Белые ночи" с 13го по 16ое июля.

В пятьдесят одном случае тест показал, что водители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для других 16ти автолюбителей были составлены протоколы, а девять отказались пройти тест.

С начала этого года по вине нетрезвых шоферов произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, а еще 88 получили травмы.