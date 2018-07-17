Спорт „Джокер” выиграл Кубок Молдовы по пляжному футболу СК „Джокер” выиграл Кубок Молдовы по пляжному футболу. В финале столичная команда победила СК „Фулджер”, со счетом 5-2. Голы победителей забили Кирилл Альпинш, Григорий Кожокарь, Серджиуй Мунтяну Леонид Подлеснов и Андриан Лашку. Третье место заняла „Олимпия-Стелс” Бэлць, которая обыграла в овертайме „Унгень”, счет 7-6, благодаря успеху Кристи Гуржуй. С 20 по 23 июля сборная по пляжному футболу Молдовы примет участие в Euro Beach Soccer League 2018. „Триколоры” будут выступать в группе с Казахстаном, Литвой и Грецией.



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