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Спорт
СК „Джокер” выиграл Кубок Молдовы по пляжному футболу. В финале столичная команда победила СК „Фулджер”, со счетом 5-2.
Голы победителей забили Кирилл Альпинш, Григорий Кожокарь, Серджиуй Мунтяну Леонид Подлеснов и Андриан Лашку.
Третье место заняла „Олимпия-Стелс” Бэлць, которая обыграла в овертайме „Унгень”, счет 7-6, благодаря успеху Кристи Гуржуй.
С 20 по 23 июля сборная по пляжному футболу Молдовы примет участие в Euro Beach Soccer League 2018. „Триколоры” будут выступать в группе с Казахстаном, Литвой и Грецией.
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