Долг Молдовы платежом красен, или куда тратят деньги из-за рубежа

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Экономика
Общий государственный долг Молдовы продолжает увеличиваться, правда, рост все-таки замедлился. Такие данные приводятся в отчете министерства экономики и инфраструктуры республики.
"Общая сумма государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством на конец мая 2018 года, составила примерно 51 миллиард леев, что на 0,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в Минэкономики.
При этом, внутренний госдолг увеличился на 5,6%, а внешний (в долларах) — на 4,5%.
В Минэкономики подчеркнули, что степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается высокой.
Так, по расчетам властей, к концу этого года госдолг Молдовы сократится на 4,75 миллиарда леев. Тогда это пояснили тем, что это произойдет в результате сокращения внешних займов и укрепления национальной валюты по отношению к доллару США.
К примеру, глава фракции Партии социалистов Зинаида Гречаная отметила, что все займы и гранты, которые получает республика из-за рубежа должны идти на инвестиции.
"Ни один бан из кредитов нельзя направлять на текущие расходы. Деньги из займов на текущие расходы направляли и в 1997-1998 году, когда за три дня "съели" 75 миллионов долларов, а в 2001-2002 страна была на пороге финансового дефолта… Все, что тратится на потребление, происходит зря и ведет страну к долговой яме, из которой будет очень тяжело вылезти", — сказала Гречаная.
По ее мнению, правительству надо пробовать беречь финансовые средства из-за рубежа и отводить этим перечислениям специальное назначение для инвестиций.
В то же время эксперты утверждают, что в принципе считается нормой, когда государство может обслуживать свой долг где-то на уровне 60% от ВВП.
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