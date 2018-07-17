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Экономика
Долг Молдовы платежом красен, или куда тратят деньги из-за рубежа
17.07.2018

Общий государственный долг Молдовы продолжает увеличиваться, правда, рост все-таки замедлился. Такие данные приводятся в отчете министерства экономики и инфраструктуры республики.

"Общая сумма государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством на конец мая 2018 года, составила примерно 51 миллиард леев, что на 0,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в Минэкономики.

При этом, внутренний госдолг увеличился на 5,6%, а внешний (в долларах) — на 4,5%.

валюта
Доля внутреннего государственного долга в общем объеме составляет 44,8%. В последние годы, как отмечают в Минэкономики, наблюдается тенденция его роста. Сумма внешней госзадолженности достигла приблизительно миллиарда 654,3 миллиона долларов, в переводе на леи долг сократился на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция объясняется скачками доллара по отношению к основным валютам.

В Минэкономики подчеркнули, что степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается высокой.


Не так давно молдавские власти откорректировали государственный бюджет на текущий год. Таким образом, увеличилась как доходная, так и расходная часть бюджета. Подрихтовали и сумму государственного долга страны. 

Так, по расчетам властей, к концу этого года госдолг Молдовы сократится на 4,75 миллиарда леев. Тогда это пояснили тем, что это произойдет в результате сокращения внешних займов и укрепления национальной валюты по отношению к доллару США.
Страна хоть и набирает кредиты, но вопрос заключается в том, обеспечивают ли эти заморские деньги развитие Молдовы. Ведь по сути каждый лей, полученный в качестве кредита или гранта, идет на латание дыр. Об этом, в том числе, говорят и депутаты парламента Молдовы.

К примеру, глава фракции Партии социалистов Зинаида Гречаная отметила, что все займы и гранты, которые получает республика из-за рубежа должны идти на инвестиции.

"Ни один бан из кредитов нельзя направлять на текущие расходы. Деньги из займов на текущие расходы направляли и в 1997-1998 году, когда за три дня "съели" 75 миллионов долларов, а в 2001-2002 страна была на пороге финансового дефолта… Все, что тратится на потребление, происходит зря и ведет страну к долговой яме, из которой будет очень тяжело вылезти", — сказала Гречаная.

По ее мнению, правительству надо пробовать беречь финансовые средства из-за рубежа и отводить этим перечислениям специальное назначение для инвестиций.

В то же время эксперты утверждают, что в принципе считается нормой, когда государство может обслуживать свой долг где-то на уровне 60% от ВВП.

Динамика денежных переводов в Молдову

 


 
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