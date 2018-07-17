Мансарды в Кишиневе: позор или опасность для столицы

В Кишиневе существует порядка 30-ти недостроенных мансард, которые возвели на крышах старых многоэтажек. Как отметил начальник управления жилого фонда Геннадий Дубица, эти мансарды находятся на разных стадиях завершения. В некоторых случаях строительство закончено, однако соответствующие документы так и не были получены. В других случаях застройщики увязли в судах и не довели объект до завершения.

"Иногда компании осуществляли некачественные работы, поскольку не использовали материалы, предусмотренные в проекте. Иногда качественные материалы заменяли на некачественные", — пояснил начальник управления жилого фонда.

Дубица отметил, что за техническое состояние мансард уже сданных в эксплуатацию несет ответственность администратор жилого здания, например, ЖЭК, Ассоциация жильцов или кооператив.

За качество работ отвечает исключительно застройщик.

"Считается, что, если работы закончены и приняты соответствующей комиссией, строительство соответствует всем требованиям и строительным нормативам", — отметил чиновник.

Ранее в социальных сетях появились фотографии жилых мансард, внешний вид которых говорит об их плачевном техническом состоянии. Дубица считает, что без технической экспертизы разговоры о степени опасности таких конструкций являются спекуляцией. Собеседник также отметил, что мэрия располагает полномочиями по осуществлению подобной экспертизы, но вмешивается в ситуацию только в самых серьезных случаях.