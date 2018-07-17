В США автомобиль сбил насмерть на тротуаре гражданина Молдовы

24-летний гражданин Молдовы скончался в это воскресенье, 15 июля, в США после дорожно-транспортного происшествия.

Водитель, поссорившись с женой, раздраженным сел за руль своего автомобиля. Не уступив дорогу на одном из перекрестков, он врезался в другой автомобиль, а после выехал на тротуар, где наехал на двух человек. Один пострадавший в ДТП был госпитализирован, а второй человек, который является гражданином Молдовы, скончался на месте, передает protv.md.

Виновник ДТП, осознав произошедшее, вышел из машины и застрелился. Его срочно отвезли в больницу.

Семья жертвы происшествия нуждается в финансах, чтобы привезти сына домой и похоронить его. Кампания по сбору средств помогла собрать в настоящее время 14 000 долларов из 20 000 необходимых.

"Что бы мы ни делали, мы не сможем вернуть его к жизни, но небольшое пожертвование поможет нам привезти его на родину и оплатить похоронные расходы", - сообщают родственники.

Как сделать пожертвование, можно узнать здесь.