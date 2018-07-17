Опрос показал, какие партии прошли бы в парламент в случае выборов

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре партии - социалисты, ПДС, ДПМ и Платформа DA. Таковы результаты опроса, проведенного Международным республиканским институтом США.

За социалистов проголосовали бы 36% определившихся участников опроса. Таким же был результат ПСРМ в мартовском исследовании. Партия действия и солидарности четыре процентных пункта потеряла, сейчас у нее 16%.

Демократы свой результат улучшили. Их готовы поддержать 9% респондентов. Столько же получила бы Платформа DA.

Партия коммунистов избирательный порог не проходит - у нее всего 3%. Такой же результат у Партии Шора.

Формирование "Наша партия" получила бы 2% голосов определившихся. У либералов - один процент, у либерал-демократов и того меньше.

Исследование проводили в мае-июне, в разгар избирательной кампании в Кишиневе. Социологи опросили 1517 человек., допустимая погрешность - плюс-минус 3%.