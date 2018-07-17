Игорь Додон протягивает руку Приднестровью

Похоже, в ближайшие месяцы нас ждет важное событие: встреча президентов Молдавии и непризнанной ПМР. Инициатива принадлежит Игорю Додону, который озвучил ее в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

"Вы знаете, что у нас есть положительная динамика по решению текущих проблем жителей левого и правого берега... Я думаю, что в ближайшие месяцы, август — сентябрь, у меня будет следующая встреча [с Вадимом Красносельским]" - заявил молдавский президент.

Действительно, на фоне последних недружественных шагов Кишинева назрела необходимость встречи лидеров: начавшийся в прошлом году процесс мирного урегулирования сейчас поставлен под угрозу. Кто-то может возразить: "Какой смысл в переговорах с Додоном, если он не может повлиять на нынешний недружественный Приднестровью курс молдавских властей?"

Смысл этих переговоров в том, что они будут учитывать не нынешнюю, а возможную, будущую ситуацию, когда в Молдове пройдут выборы. А они могут значительно изменить молдавский политический ландшафт.

Екатерина Бородина