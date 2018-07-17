Верховный суд отказал Нэстасе в пересмотре дела по выборам генпримара Кишинева

Верховный суд Молдовы вернул заявление Андрея Нэстасе о пересмотре итогов местных выборов в Кишиневе в связи с новыми обстоятельствами.

Сегодня, 17 июля, Верховный суд Молдовы вернул заявление лидера ППДП. По мнению магистров, дело должен рассматривать Апелляционный суд. В состав суда входили Ион Друцэ, Луиза Гафтон и Виктор Бурдух. Причина отказа – всплывшие новые обстоятельства, передает bloknot-moldova.md.

Адвокат Нэстасе, Думитру Павел, заявил, что ждет обоснование постановления ВС, после чего они будут подавать заявление о пересмотре в Апелляционный суд.

Ранее Андрей Нэстасе потребовал отменить решение суда о непризнании выборов генпримара Кишинева, поскольку, по его мнению, в процессе участвовал судья, возраст которого превысил допустимый предел в 65 лет. После этого судья Юлиана Опря ушла из системы, ее отставку уже принял парламент.