Когда мы работали, ты слизывал сопли под столом, - Чобану гневно ответила на обвинения Шора в финансировании ЛДПМ

Мария Чобану и Илан Шор пустились во взаимные оскорбления, после требования примара Оргеева лишить мандатов депутатов от ЛДПМ.

Илан Шор решил напомнить ряду депутатов молдавского парламента, на какие деньги проходила их предвыборная кампания. Он с возмущением отметил, что полученные от него суммы не были отражены в финансовых отчетах ЛДПМ, которую он финансировал в 2014 году. По этой причине, депутатов от ЛДПМ следует лишить мандатов, считает Шор

- Я всем вам давал хлеб, прямо и косвенно, Цап, как и Майя Санду и другие, стали депутатами, в том числе, и на мои деньги, когда я финансировал ЛДПМ, партию, в которую я, как и многие другие люди, верил. Но мы были обмануты этими низкими людьми. Их мандаты вообще должны быть признаны недействительными, так как ЛДПМ не задекларировала финансирования от меня и других, - написал Илан Шор на своей странице в Facebook.

Илан Шор заявил, что через адвокатов готовит ходатайство в адрес Центральной избирательной комиссии, в котором просит отменить депутатские мандаты членов ЛДПМ. По мнению примара Оргеева, они были получены с грубым нарушением законодательства, поскольку либерал-демократами не были раскрыты расходы на предвыборную кампанию на парламентских выборах 2014 года.

Депутат от ЛДПМ Мария Чобану резко отреагировала на скандальное заявление Илана Шора. Она расценила его действия как нападки человека, у которого «от страха дрожат коленки или что-то еще».

- Только чумной может позволить себе угрожать направо и налево, зная, что не будет пока наказан. Когда мы, депутаты от ЛДПМ, работали в местной администрации, в системе образования, социальной системе, ты, Шор, слизывал сопли под столом. Ты не сможешь нас запугать, потому что все, что ты говоришь, весь этот бред, придуман даже не тобой, а теми, кто стоит за тобой. ЦИК не имеет полномочий по отзыву мандатов депутатов, - написала Мария Чобану на своей странице в Facebook.

Далее она заявила, что депутаты ЛДПМ будут и далее требовать привлечения к уголовной ответственности Илана Шора.