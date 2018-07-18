Агентство государственных услуг: Более 700 тыс. объектов недвижимости не измерены и не оценены

В настоящее время более 700 тыс. объектов недвижимости в Республике Молдова не измерены и не оценены. Об этом заявил директор Агентства государственных услуг Серджиу Рэйляну в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, в год оформляются более 80 тыс. актов на наследство и около 25 тыс. из них в сельских районов, где нет кадастровых офисов. „Из-за того, что более 700 тыс. объектов недвижимости не измерены и оценены, при оформлении наследства граждане вынуждены платить до двух тысяч леев за один объект. Около 400 леев составляет гонорар нотариуса а остальные 1600 леев это плата Агентству государственных услуг. Почти вся сумма уплачивается за замер объекта”, - сказал Серджиу Рэйляну. Поэтому была предложена идея о том, чтобы государство компенсировало процедуру оценки и, таким образом, значительно снизится стоимость оформления документов на наследство. Серджиу Рэйляну сказал, что агентство готово применять новый проект сразу, как только он будет принят парламентом и опубликован в Официальном мониторе.

Депутат-демократ Серджиу Сырбу отметил, что на уровне Агентства государственных услуг будут пересмотрены некоторые процедуры для упрощения оформления документов на наследство с целью сокращения стоимости кадастровых замеров. „Мы должны внести изменения в Закон о методологии осуществления нотариальных платежей, а для сельских районов мы хотим установить в законе фиксированную плату”, - сказал депутат. По его мнению, скорее всего, нотариусы не будут довольны этими изменениями, но они должны понимать, что оказывают публичную услугу.

Депутат отметил, что в течение двух недель документ может быть одобрен парламентом. „Проект не является сложным. В закон вносится только один абзац. В течение двух недель я надеюсь, он будет принят, а в августе уже будет работать”, - отметил политик.

После еженедельно заседания, ДПМ объявила во вторник, что сборы, взимаемые нотариусами и Агентством государственных услуг за оформление документов на наследство, должны быть сокращены.