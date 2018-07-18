Сильвия Раду в печали: суд восстановил Молдовану в должности главы Управления здравоохранения Кишинева

После скандала с пьянкой горбольнице №1 Михай Молдовану возвращается к руководству Управления здравоохранения Кишинева.

Вчера, 17 июля, судья Кишиневского суда сектора Центр Зинаида Тальпалару признала недействительный указ Сильвии Раду об увольнении Михая Молдовану. Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 30 дней. Таким образом, Молдовану возвращается в кресло главы Управления здравоохранения муниципия Кишинев.

Бывшая врио генпримара столицы уже заявила, что узнала о решении суда и высказала по этому поводу свою печаль. По словам Раду, решение суда узаконивает «возвращение мафии в примэрию».

- Я могу сказать, что это меня не слишком удивило. Я уже видела такое решение в случае с Гамрецким, где дела обстояли еще хуже. Но видно, что примэрия медленно, но верно возвращается к мафии, у которой есть только одна цель, разбогатеть за счет молдаван, - написала Сильвия Раду в Facebook.

Громкий скандал разразился в управлении здравоохранения Кишинева в марте 2018 года. Тогда врио генпримара Сильвия Раду застала главу Департамента здравоохранения Михая Молдовану и главу фракции либералов Иона Чебану за пьянкой в рабочее время в кабинете главврача больницы №1. Раду подписала постановление об увольнении Молдавану, но он отказался покидать свою должность. По словам Раду, причиной этого решения стал плохой менеджмент и многочисленные жалобы, поступившие от пациентов.