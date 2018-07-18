Более 20 работников ГП "Gările și stațiile auto" подозреваются в коррупции

Двенадцать сотрудников государственного предприятия „Gările și stațiile auto” были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией за подозрение в пассивной и активной коррупции и злоупотребление служебным положением. Они подозреваются в незаконном сборе денег от перевозчиков и водителей национальных и международных рейсов. Еще 11 чиновников были доставлены в НЦБК для дачи показаний в качестве подозреваемых в нескольких уголовных делах, передает IPN.

Прокуроры и сотрудники НЦБК провели во вторник, 17 июля, обыски на автостанциях в Кахуле, Кэушень, Орхей, Единец, Дрокия, Унгень, Хынчешть, Яловень, а так же в Бэлць и в Кишиневе. В результате были задержаны четыре администратора территориальных филиалов из Бэлць, Единец, Орхей и Кэушень, два начальника территориального филиала Центр в Кишиневе, два контроллера, три диспетчера и кассир.

Согласно сообщению для прессы НЦБК, водители были обязаны передавать ежедневно фиксированные суммы кассирам, которые, в свою очередь, до конца дня собирали деньги у водителей всех транспортных средств, которые прибывали на вокзал. Впоследствии деньги передавались далее по иерархии.

Сумма, накопленная в месяц с помощью данной схемы в качестве благодарности от водителей за их освобождение от проверок, поднималась до 1,5 миллиона лей. Это происходило из-за того, что большинство транспортных единиц регистрировали отклонения: избыток пассажиров, нарушение графика движения, отсутствие учета купленных билетов и т.д.. Чтобы избежать проверок и санкций, операторы заставляли водителей платить незаконные сборы за каждую транспортную единицу.

НЦБК отмечает, что в ходе расследования была выявлена и другая схема хищения государственных средств работниками ГП „Gările și stațiile auto”. По данным материалов расследования, ответственные за камеры хранения ежедневно собирали у граждан различные суммы денег за хранение багажа без их отражения в бухгалтерском учете. Деньги присваивались работниками предприятия.

За пассивную и активную коррупцию и за злоупотребление служебным положением действующее законодательство предусматривает различные уголовные наказания и лишение публичного лица права занимать определенные должности.