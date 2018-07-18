Почему Приднестровье упорно не желает становиться частью Молдовы

Жительницу Бендер в Кишиневе обматерили и послали далеко, когда она спросила, как проехать к автовокзалу.

Вот какую историю мне рассказали сегодня, произошла она несколько дней назад. Жительница Бендер (назовем ее Натальей) закончила приднестровский вуз и приехала в Кишинев, дабы легализовать свой диплом. Привез Наталью в нашу столицу знакомый на своем авто, высадил ее там, где ей надо было, на Рышкановке. Обратно, в Бендеры, Наталья должна была добраться своим ходом.

В общем, сделала недавняя выпускница приднестровского вуза все свои необходимые дела, вышла на улицу и спросила у степенного прохожего, как ей проехать к центральному автовокзалу. По-русски спросила. На государственном языке Наталья не говорит, но понимает почти все. Так вот, прохожий стал ее ос корблять на государственном:

-Чего вы к нам ездите, если не говорите по-румынски?! Заблудилась?! Так иди ты...

И послал ее нецензурно по известному всем нам адресу. Вернулась Наталья домой, в Бендеры и говорит:

- Неприятно мне, конечно, было! Если этот хам приедет в Россию, он же не будет общаться с местными жителями по-молдавски! Он будет с ними говорить по-русски! Если он в России никогда не был и туда не собирается, то не стоит забывать, сколько там работает его соотечественников! Сотни тысяч!

Вас еще удивляет почему жители Приднестровья, не желают, чтобы Левобережье становилось частью Молдовы? Тогда еще одна история, мне ее коллега пару лет назад рассказала. Тоже жительница Приднестровья, на сей раз из Тирасполя, тоже приехала в Кишинев, тоже спросила, как ей добраться до нужного адреса. Спросила у парней, те вежливо объяснили. Тираспольчанка поехала тем маршрутом, который ей подсказали, но, как оказалось, совсем в другую сторону! То есть, парни, которые говорили по-русски не лучшим образом, просто подшутили над нашей заезжей гостьей, обманув и подшутив над ней.

- Представляю, как они гоготали, что им удалось обмануть меня! - едва не плакала девушка. - Наверное, посчитали это очень удачной шуткой!

Знаете,я в разных странах побывал, частенько приходилось спрашивать там у прохожих дорогу, мне всегда старались помочь, даже, представьте себе, сопровождали до нужного адреса. Печально,что такие вот мои земляки, наслушавшись бредней националистов и унионистов, действующих с молчаливого (и не очень) согласия властей, превращаются в быдло.

Вот, когда и мои соотечественники (надеюсь, что их немного, но они, к сожалению, есть, как можно судить по двум вышеописанным случаям)выбросят в урну бытовой национализм и бескультурье, будут помогать гостям города не только советом, но и конкретной помощью — посадить в общественный транспорт или даже сопроводить к нужному месту, лишь только тогда можно будет говорить, что сделан громадный шаг на пути к взаимопониманию между нашими берегами и развитию международного туризма, о чем мы, кстати, громко, вслух, мечтаем.

ЛЕОНИД РЯБКОВ