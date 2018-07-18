Кошмар легендарного «Интуриста» в Кишиневе: Драка, в которой погибли беременная женщина и ее муж...

Наталья Синявская

Об этом не писали газеты, и заведение считалось одним из самых безопасных мест молдавской столицы.

«Комсомолке» удалось отыскать малоизвестные факты о ресторане и гостинице «Интурист» в Кишиневе, которые были запретным островком другой жизни, с заграничным лоском, роскошью, не знакомой простому советскому обывателю. Своими воспоминаниями с «Комсомолкой» поделился Виктор Митин, известный кулинар и телеведущий. Он в 1970-х-начале 1980-х работал в ресторане «Интурист».

Площадь перед гостиницей «Интурист», 1984 г. Фото: из книги «Горжусь тобой, Молдавия»

Об этом не сообщали газеты

Зарплаты в «Интуристе» были очень даже неплохие. Кроме того, была обеспечена близость к дефициту, к фарцовщикам, к иностранцам, которые тоже не брезговали продавать в Кишиневе вещи и косметику.

- Базовый оклад у официантов был примерно 75-80 рублей. Плюс платили надбавки за каждую сданную в кассу 1000 рублей, в зависимости от разряда. Так, работник 3-го разряда получал 25 рублей за каждую сданную тысячу, 4-го – 30 руб., 5-го – 35 руб., - рассказал Виктор. – Выходило 200-250 рублей, иногда – 300 рублей, что, по советским меркам, было неплохо, это без чаевых.

Работники ресторана «Интурист» (слева направо): метрдотель Федор Афанасьевич Рубайло, зав.производством Василий Николаевич Кручереску, официанты - Валентина Кристя, Виктор Митин, Вера Перетян. Фото: из архива В.Митина

Но и официантов могло удивить поражающее воображение советского человека невероятное богатство постояльцев.

- Однажды захожу в номер цеховика с Кавказа, он что-то заказал, а у него на столе лежит толстая пачка сто-рублевок, еще и пачка чеков (для обслуживания в спецмагазине «Березка, – прим.авт.) Чеки – на 500 рублей, а их реальная стоимость тогда была 1000 рублей, - вспоминает Виктор Митин.

Вообще, сорить деньгами в «Интуристе» любили многие – не все вели себя скромно. Даже случались драки. Мужчина однажды во время ссоры получил удар в челюсть и вылетел через окно, разбив его. Классика ресторанной драки.

А в начале 1980-х в «Интуристе» произошло ЧП национального масштаба. Конечно, - в духе времени, - оно тщательно замалчивалось, об этом не писали в газетах. На втором этаже ресторана, у лестницы, не было ограждения. Один посетитель напился и толкнул молодую беременную женщину. Она упала с верхней площадки лестницы, разбилась насмерть. Ее пытался защитить муж, он тоже упал, сразу же погиб. Не удержался и пьяный, - но он упал на тела своих жертв, - ни царапины. Высота была метров 12.

В «Интуристе» постоянно дежурила милиция. И если уж составлять рейтинг безопасных мест общепита в Кишиневе, то «Интурист» оказался бы в первой тройке: драки там были гораздо реже, чем в других заведениях.

Виктор Митин рассказал «Комсомолке» то, о чем не сообщали советские газеты, Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Рай для инженера

В то время единственное в «Интуристе» место, куда запросто мог попасть рядовой советский инженер или работяга (у последних на некоторых предприятиях получка могла составлять и 400 рублей в месяц, и 500 – это 4 зарплаты инженера!), - ресторан.

Каждый зал располагал своей кухней. В европейском зале можно было попробовать блюда кухонь разных стран. В национальном зале – молдавскую мамалыгу и заму.

Цены были такими, что даже студент с его 40-руб-левой стипендией мог хотя бы один раз в год «гульнуть» на полную катушку. Так, цыпленок табака – 1.60 руб., лангет – 98 коп., антрекот – 1.10 руб. Бутылка вина – 3.50 руб., водки – 10 руб., шампанское – 10 руб. Это цены 1978 года.

Славился ресторан двумя фирменными блюдами. Одно – со странным названием «филе «Интурист». На самом деле это было не «филе интуриста», а говядина под сыром и майонезом. Стоило блюдо 1.50 руб. «Бифштекс Балкан» – 1.40 руб., тоже из говядины.

В ресторанах и барах «Интуриста» можно было купить любой молдавский напиток, в том числе и знаменитые вина и коньяки. И, конечно, иностранный виски, кока-колу, ром и т.п. И жевательную резинку, о которой в СССР мечтал каждый школьник.

«Гоп-стоп» заказывали!

В то время многие музыканты, не выдержав прессинга требований, предъявляемых к советской культуре, переходили на работу в рестораны. Именно там можно было позволить себе со сцены, пусть небольшой, пусть и зрителей меньше, чем в «Октомбрие», сыграть то, что нравится. На то, что музыканты в ресторанах играли запрещенные в СССР песни, смотрели сквозь пальцы. Хотя могли и уволить.

Музыкальные ансамбли были и на первом, и на втором этаже ресторана «Интурист».

Репертуар у каждого ресторана был свой, но стандартная основа у всех была одинаковой. Утверждался список «обязательных для исполнения песен» специальной комиссией. Во второй половине 70-х было создано объединение музыкальных ансамблей, оно и составляло репертуар. В него должны были входить песни членов Союзов композиторов СССР, МССР, патриотические произведения. Из иностранных – песни Дина Рида и певцов из соцстран. Многое было запрещено.

Но и «запрещенку» исполняли, ее заказывали посетители. Иногда даже те, кто все это запрещал.

- «Запрещенка» стоила до 25 рублей за песню – это был Вертинский, позже, уже в 1980-х, «гоп-стоп» Розенбаума и многие-многие другие, - поведал Виктор. – Музыканты играли с семи вечера. Рестораны работали до 23.00, а ансамбль официально – до 22.00. Поэтому в десять вечера объявляли: «Музыканты заканчивают свою работу, но не устали». И этот час с 10-ти до 11-ти вечера музыканты работали исключительно на себя. Посетители платили по 3, 5, 10 рублей за песню.

ХХХ

Времена, когда в Кишиневе работал «Интурист», канули в лету. Сегодня здания мощной когда-то гостиницы и ресторана превратились в пристанище беспризорников и бомжей. В номере, где останавливалась Алла Пугачева, сегодня дети нюхают клей... От «Интуриста» остались лишь воспоминания...