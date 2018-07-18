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Политика
Петру Богату: Ситуация полностью отличается от 2009 года, для сравнения лучше подходит 2015 год
18.07.2018

Известный политический аналитик Петру Богату заявил для портала ТРИБУНА, что сейчас сложно сказать, какова будет ситуация, связанная с протестами, но скорее всего они продолжатся.  

Вместе с тем, он отметил, что «этот перерыв в протестах его удивляет». «Думаю, что протесты будут возобновлены в конце августа или в начале сентября», – уточнил аналитик.

По его мнению, «протестов как в 2009 году не будет». Это было его ответом на вопрос о том, насколько возможно повторение сценария 2009 года. «Ситуация полностью отличается от 2009 года. Для сравнения лучше подошел бы  2015 год – другая атмосфера, другие политические проблемы. В 2009 году был коммунистический пророссийский режим, который контролировал страну в течение почти десяти лет, но теперь все иначе, и сравнивать эти ситуации невозможно. Кроме того, в 2009 году протесты переросли в насилие, похоже, в результате внешнего, российского вмешательства, и в итоге это привело к смене власти. Это было очевидно. Теперь все по-другому, но сравнение с 2015 годом тоже верно отчасти. В 2015 году размах протестов был большим, потому что в них приняли участие и пророссийские силы – Додон и Ренато Усатый. Вряд ли сейчас такое возможно», – заявил Петр Богату.

Штефан Волници, стажер


 
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