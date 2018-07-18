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Общество
Эксперты обсудили снижение госпошлины при вступлении в наследство
18.07.2018

Госпошлину при вступлении в наследство снизят в несколько раз. Сократят и число необходимых документов. Этот вопрос обсудили в эфире ток-шоу Fabrika. 

"Мы проанализируем, что можно будет компенсировать из госбюджета. Установим фиксированную пошлину для нотариуса - 300 леев, и пошлину для Агентства государственных услуг - 51 лей за выписку по объекту недвижимости. Таким образом, граждане, вместо того, чтобы платить от двух до шести тысяч леев, как это происходит сейчас, будут платить за все до тысячи леев", - cообщил директор Агентства госуслуг Сергей Рэйляну.

А депутат ДПМ Сергей Сырбу заявил, что предложит парламенту поправки в законодательство, которое регулирует оплату пошлин у нотариуса.

"Мы хотим установить фиксированную пошлину, особенно для сельской местности. Сейчас за свидетельство о праве наследования платят от половины до одного процента стоимости. Мы хотим установить единую пошлину в 150 леев. Это сокращение почти втрое", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

О решении снизить госпошлины объявил накануне председатель демократической партии Влад Плахотнюк. В прошлом году в Молдове зарегистрировали почти 88 тысяч свидетельств о праве наследования, а в первой половине этого года - более 46 с половиной тысяч.


 
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