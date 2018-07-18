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Экономика
От Путина – молдавскому народу: Благодаря договоренности Додона, города и села страны получат до 100 единиц техники
18.07.2018

По итогам встречи в Москве с Владимиром Путиным глава государства заявил о готовности России предоставить нашей стране безвозмездную помощь. Сегодня Игорь Додон “раскрыл скобки” и поведал,  о чем идет речь.  В частности, Додон напомнил о положительном опыте, когда президент Беларуси Александр Лукашенко по его просьбе подарил Молдове несколько единиц техники, которые были вручены населенным пунктам страны. С аналогичной просьбой глава государства обратился и к Владимиру Путину.

– Я обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность выделения городам и селам Республики Молдова помощи в виде до 100 единиц техники. Речь идет либо о тракторах, либо о специализированной технике для нужд населенных пунктов. Владимир Владимирович обещал, что рассмотрит мою просьбу и, скорее всего, будет принято положительное решение, – сказал глава государства. 

Додон выразил надежду, что гуманитарная помощь от имени президента России поступит в нашу страну уже этой осенью. Техника будет вручена каждому городу Республики Молдова и крупным селам страны.

– Я думаю, что это поможет населенным пунктам страны, и я знаю, что необходимость в этой технике есть. Что это будет – трактора или какая-нибудь другая муниципально-коммунальная техника – посмотрим. Конечно, она будет российского производства, – добавил он. 


 
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