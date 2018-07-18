"Prima Casă 3": Семьи с детьми получат дополнительные льготы от государства

Семьи с детьми получат дополнительные льготы по программе "Prima Casă 3". Государство компенсирует им часть кредита на покупку жилья. О запуске третьего этапа проекта объявил лидер демократов Влад Плахотнюк по итогам еженедельного совещания в партии.

"Мы обсуждали сегодня проект "Prima Casă 3", к которому жители страны проявляют большой интерес. Мы обещали по мере его реализации расширять категории участников. Более подробно положения программы "Prima Casă 3" представит правительство после ее утверждения", - cказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Как отметил премьер-министр Павел Филип, правительство компенсирует 10% кредита семьям с одним ребенком и 20% - семьям с двумя детьми. Родители троих детей могут рассчитывать на возмещение половины ипотечного кредита, а семьям с четырьмя и более детьми государство компенсирует всю сумму займа.

"Речь идет о стоимости квартиры или сумме кредита, предоставленного банком, без учета процентов, которые должны выплатить участники проекта. Компенсации выплат за квартиру будут разбиты на срок 18 лет", - cообщил Павел Филип.

Правительство, по словам премьера, завершит утверждение программы Prima Casă-3 в двухнедельный срок. На ее осуществление из госбюджета выделят 20 миллионов леев. Жители страны встретили новую инициативу одобрительно.

"Если помощь будет, что это очень хорошо. Свой дом, помощь, почему бы тогда не родить еще одного ребенка".

"На старте все звучит заманчиво. Процентная ставка невысокая, привлекательная".

"То, что государство заботится о детях, можно только приветствовать. Такое должно быть во всех странах. Прирост населения должен быть задачей государства".