ИСТОРИЯ КИШИНЁВА: ДОМ С МОНОГРАММОЙ «ИГ» НА АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН

Дом по адресу Александру чел Бун, 23 был включён в реестр памятников архитектуры и истории и является памятником национального значения, рассказываем его историю.

Осанистый, заметный в ряду более низкорослых, невзрачных и, прямо скажем, неопрятных построек, дом №23А появился на улице Харлампиевской (Александру чел бун), позже других, окружающих его строений. Угловой одноэтажный, с фасадом на Армянскую, что справа от него, был построен, например, в середине XIX века. Дом №23А, возведенный на рубеже XIX- XX вв., и сейчас выглядит новостройкой на этом квартале.

Он счастливое исключение на улице, что появилась как пограничная между старым и новым городом, была оживленной, торговой, звалась Золотой, а концу XIX века стала одной из самых захолустных в центре Кишинева. И сейчас ее не назовешь ухоженной, приятной для прогулок. Многочисленные маршрутки вздымают пыль или разбрызгивают грязь – в зависимости от времени года, обшарпанные стены большинства строений улицы, неидеальные тротуары, скудость зелени…

Дом № 23А наряден и опрятен. Сейчас в нем живут молдавские реставраторы – им-то и принадлежит заслуга того, что здание приведено в порядок и поддерживается в хорошем состоянии, сохранив архитектурные достоинства, полученные при «рождении».

Двор, вход в который ведет через арку и надежно запирается металлическими воротами, на редкость уютен и зелен. В нем сохранился старинный погреб, которому жильцы заботливо придали романтично-винтажный вид.

Внутренняя планировка дома была изменена три десятилетия назад. Построенный как купеческий особняк, он, в соответствии с реалиями второй половины ХХ века, был превращен в многоквартирный жилой дом.

И теперь в нем по три квартиры со всеми современными удобствами на каждом из двух этажей.

Однако главный фасад с богатым декоративным убранством сохранил первозданный вид, включая монограмму владельца. Вензеля из букв «И» и «Г» кириллицей украшают треугольные фронтоны, возвышающиеся над фасадом симметрично по его сторонам. Первая буква фамилии имеется и в лепном рельефе над окнами первого этажа.

Под буквами — орнамент, включающий листья аканта, с античности символизирующим триумф и преодоление жизненных испытаний. Буквы эти – инициалы имени первого владельца дома, соорудившего особняк для себя и своей семьи.

Звали его Ицхак Гохфельд, и был он купцом, родился в Кишиневе в 1880 году в семье торговцев, обзавелся семьей, построил дом. В 1940-м владельцем дома числился некий Василе Зизиматос.

Про Ицхака Гохфельда известно, что он или его полный тезка родом из Кишинева в июне 1941 года стал одной из многочисленных жертв холокоста — был уничтожен в кишиневском гетто вместе с женой Диной и сыном Авраамом.

Сведения эти почерпнуты из Центральной базы данных имен жертв преследования в период Шоа (холокоста).

Дом остался. Сохранился. Двухэтажный, с высоким партером. С двумя балконами. С не нарушающим симметрию фасада боковым въездом во двор. С красиво оформленным, слегка выступающим вперед парадным входом. С радостным, жизнеутверждающим декором.