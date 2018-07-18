Приднестровские эксперты о назначении Козака: Это тест, и в первую очередь для самой Молдовы

За указом о назначении вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой могут последовать и другие назначения.

Ещё неясно, кто займёт должность сопредседателя межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, передает novostipmr.com.

«Как будут делить они функциональные обязанности, или будет это другое лицо, тоже пока ещё вопрос открытый», - заметил он.

В свою очередь директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков констатировал, что после ликвидации должности спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью ничего страшного не произошло.

«Не стоит делать какого-то глубокого акцента с какими-то тёмными красками, что, мол, была ликвидирована должность спецпредставителя по Приднестровью. Мы ещё не знаем окончательных решений. Но в любом случае, даже если останется ситуация сегодняшнего дня и на нашем направлении останется Д.Н. Козак, то ничего страшного не произойдёт. С середины 90-х годов по 2012 год руководство Приднестровья развивало активные с РФ отношения на всех уровнях. Они ранее находились на уровне межведомственного взаимодействия», - подчеркнул политолог.

В то же время, по мнению экспертов, назначение фигуры такого уровня – это тест, в первую очередь для Кишинёва.

«Вопрос в другом: Россия сейчас меняет подходы к региональной ситуации. А акцент на торгово-экономических отношениях – это тест для Молдовы, в первую очередь. Потому что Кишинёв делает очень много деклараций и на Запад, и на Восток о том, что он является подписантом соглашения об ассоциации [с ЕС] и при этом является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе», - считает Широков.

«Нас ждёт очень горячая политическая переговорная осень, очень много системной работы, и мы должны быть к этому готовы», - подытожил приднестровский политолог.

Напомним, 11 июля Владимир Путин своим указом возложил на вице-премьера Дмитрия Козака обязанности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой