Спикер палаты представителей США: Россия вмешалась в выборы в Молдове

Россия вмешивалась в выборы во многих странах, в том числе в Молдове. Об этом заявил пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Райан, комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он выразил возмущение нежеланием президента США верить во вмешательство России в американские выборы в 2016 году.

Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в словах Путина, когда тот утверждает, что не вмешивался в президентскиие выборы в США. Как отметил Райан, таким образом Трамп игнорирует доводы собственных спецслужб. Между тем они настаивают, что после США Кремль пытался повлиять на выборы во Франции, Германии, Украине и Молдове.

"Россия вмешалась в наши выборы, и не только, а во всем мире. Вмешалась в выборы во Франции, Молдове, и собирается сделать это в прибалтийских странах. Россия хочет подорвать демократию, сделать ее нелегитимной", - сказал Пол Райан.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в кибератаках в канун президентских выборов. Список имен опубликован на сайте минюста. По данным следствия, россияне взломали серверы Национального комитета Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон. Украденную информацию, по данным следствия, поэтапно выкладывали в сеть со множества аккаунтов в разных странах.