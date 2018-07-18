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Шор признался, что не доверяет Прокуратуре по борьбе с коррупцией
18.07.2018

Мэр Оргеева Илан Шор подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что был вызван в Антикоррупционную прокуратуру для объяснения фактов выплаты Майе Санду «зарплату» в конверте через экс-премьера Влада Филата. Он отметил, что не доверяет данному ведомству и намерен обратиться в комиссариат полиции Буюкан.

«Я и, вправду, был приглашен в АП по данному вопросу, но я не отказался давать показания. В связи с тем, что АП ведет ряд уголовных дел, с которыми я категорически не согласен, у меня отсутствует к этой структуре всяческое доверие. Именно поэтому я не собирался подавать жалобу в их структуру, так как я считаю, что вряд ли ее рассмотрят объективно», — написал Шор.
Напомним, что Антикоррупционная прокуратура заслушала Шора после обращения к Майе Санду через Facebook :
«Ты – менеджер среднего звена из финансированного мною проекта ЛДПМ. Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали», — писал Шор.
Шор явился в Антикоррупционную прокуратуру, но внезапно отказался общаться с представителями ведомства. Он добавил, что подаст соответствующую жалобу в полицию.


 
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