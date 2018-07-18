Разведка газа и нефти в Молдове все еще не начата

Frontera Resources International - оффшорная компания, с которой правительство Кишинева подписало концессионное соглашение о разведке и разработке нефти и газа на юге Молдовы, не сделала еще ничего.

"Работы по разведке и оценке месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения не были начаты", - сообщили в Агентстве по общественным закупкам (APP) на запрос mold-street.com.

Таким образом, работа не была начата спустя полтора года с момента подписания 2 января 2017 года концессионного соглашения между правительством Молдовы и Frontera Resources International. В рамках данного соглашения Frontera получает исключительное право на деятельность по геологической разведке и оценке месторождений нефти и газа на юге Молдовы для их последующей эксплуатации. Территория площадью около 12 000 кв. км. расположена в бассейне Добруджа на юге Республики Молдова.