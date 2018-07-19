Республиканский стадион будет передан под строительство здания посольства США в Молдове

Республиканский стадион будет передан на возмездной основе в собственность Соединённых Штатов с целью строительства нового здания посольства США, передаёт IPN со ссылкой на утверждённый правительством законопроект.

Республиканский стадион, публичная собственность государства площадью 5,1814 гектара, не используется на протяжении многих лет и находится в состоянии постепенного разрушения. Согласно законопроекту, правительство обеспечит определение стоимости недвижимого имущества, переговоры о цене и подписание договора купли-продажи недвижимости.

Термин "на возмездной основе" относится к договорам, соглашениям (которые становятся возмездными юридическими актами), посредством которых подписанты принимают на себя некие обязательства в обмен на некие преимущества.

Республиканский стадион был построен в 1952 году, изначально с двумя трибунами. В 1956 году футбольный клуб «Буревестник» (так до 1957 года называлась команда «Зимбру») вышел в элитный дивизион страны, в результате чего Совет министров МССР издал указание в течение двух месяцев достроить стадион: добавить боковые трибуны, реконструировать уже построенные.

С 1991 года республиканский стадион стал единственным, на котором было разрешено проводить домашние матчи сборной страны. Вместо старых деревянных скамеек установили пластиковые сиденья. В ходе работ выяснилось, что северная и южная (боковые) трибуны настолько пришли в негодность, что не выдержат даже замены сидений. Аварийные трибуны закрыли. Вместимость стадиона упала до 8084 мест.

В 90-е годы на стадионе проводили тренировки и матчи, рок-концерты и собрания религиозных сект. Но средств для полноценной реконструкции собрать не удалось. Трибуны приходили в негодность, поле было крайне низкого качества. Часть объектов отдали в частную собственность сторонним организациям: израильскому культурному центру, мастерской по ремонту автомобилей, спортклубу «Кенгуру», клубу боевых искусств «Хваранг».

В 2003 году комиссарами УЕФА и ФИФА республиканскому стадиону было запрещено проводить соревнования под эгидой этих организаций. Матчи сборной Молдавии пришлось проводить на тираспольском стадионе «Шериф». Встал вопрос о реконструкции республиканского стадиона. Проект реконструкции оценивался в сумму 10-20 миллионов долларов. В 2006 году ФИФА и УЕФА предложили оплатить реконструкцию стадиона, о чём заявлял член исполнительного комитета ФИФА и УЕФА Мишель Платини. Однако власти не выполнили требования европейских чиновников о передаче стадиона на баланс Федерации футбола РМ.

После попытки отремонтировать стадион со стороны команды «Зимбру» и Федерации футбола (была проведена замена газона на некоторых участках поля, отремонтированы подтрибунные помещения и замена освещения) стадион был снова закрыт. В начале 2007 года Федерация футбола Молдавии заявила, что некий инвестор готов выделить средства на реконструкцию. Правительство решило снести все постройки на территории стадиона и передать его Федерации футбола.

15 июня 2007 года начался снос стадиона. 22 августа от старого стадиона остался пустырь, административное здание и те постройки, которые находились в частной собственности. Но строительство новой арены не было начато. Правительство передало право на строительство стадиона агентству спорта. По словам его тогдашнего руководителя Андрея Чмиля, на момент окончания сноса спортивного сооружения у Федерации футбола не было ни контракта с инвестором, ни средств на реконструкцию, ни проекта работ. По словам же президента Федерации футбола Петра Чобану, инвестор не желал вкладывать деньги, пока не будет полностью расчищена вся территория спорткомплекса, включая строения, находящиеся в частных руках.

В марте 2008 года Андрей Чмиль заявил, что стадион останется на своём месте и будет соответствовать всем нормативам ФИФА и УЕФА. Уже через год реконструкция стадиона должна была завершиться. Но 17 сентября 2008 года Чмиль был отправлен в отставку по обвинению в махинациях с реконструкцией стадиона. Строительством новой арены должна была заняться бельгийская компания «MGL Business», рассчитывавшая на 50 процентов акций. Другая половина акций должна была достаться государству. Тем не менее, бельгийцам были предложены иные условия, при которых доля прибыли должна была идти в ведомство Чмиля. Кроме того, новый проект, который продвигало агентство спорта, включал строительство меньшего по размеру стадиона, а на освободившихся территориях должны были возвести гостиницу и жилые комплексы. В итоге реконструкция была передана Владимиру Балдовичу, министру строительства и развития территорий. Но реконструкция так и не началась.