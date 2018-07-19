Оазу Нантой: Никто не хочет делать из Республики Молдова функциональную и суверенную федерацию

Известный политический аналитик и эксперт по приднестровскому урегулированию Оазу Нантой считает, что федерализация Молдовы не является решением приднестровского конфликта. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Europa Liberă».

«Псевдофедерализация в целях преобразования Республики Молдова в контролируемое и манипулируемое Кремлем псевдогосударство – вот истинная цель предполагаемой федерализации. Никто не хочет делать из Республики Молдова функциональную и суверенную федерацию. Речь идет о территории. Назначение Козака определено перспективой проведения выборов в Республике Молдова. Все эти резолюции и заявления режиму Путина нипочем. Вспомните конфликты в ’92 в Грузии и Республике Молдова; вспомните агрессию против Грузии в 2008 году и фактическую аннексию двух территорий; вспомните аннексию Крыма, по образцу Гитлера вСудетской области в 1938 году в Чехословакии, и тогда вы поймете, что заявления вообще не беспокоят Путина», – заявил он.

Аналитик утверждает, что это хладнокровный сценарий, реализованный при соучастии ряда политиков в Кишинэу, «исходя из того, что молдавское общество мертво и не способно отстаивать свой суверенитет, в том числе путем участия в цивилизованных акциях протеста и, возможно, выборах».

Кристина Пендя