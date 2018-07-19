О возможной федерализации Украины

Если в ближайшем будущем, с помощью различных санкций, США продолжат подрывать строительство «Северного потока 2», это будет означать, что в Хельсинки/2018 было принято решение о федерализации Украины. Это цена прихода американского сжиженного газа на европейский континент. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Он утверждает, что после встречи президентов России и США в Хельсинки «ясно, что была достигнута договоренность о продаже американского сжиженного газа в Европе, и что высока вероятность отсрочки завершения строительства трубопровода «Северный поток 2».

«Для этого будет увеличена пропускная способность трубопроводов «Газпрома», которые проходят через Украину и арбитражный суд узаконит разногласия между Киевом и Москвой на эту тему. Взамен, украинцы должны проявить «добрую волю» и реализовать Минское соглашение. США смогут убедить в этом официальный Киев. Минское соглашение 2015 года предусматривает децентрализацию украинской политической системы и предоставление привилегий автономии Донецку и Луганску», – утверждает журналист.

Журналист считает, что «вероятно, поэтому посол США встречался с молдавскими властями – чтобы заверить их в том, что автономия Донецка и Луганска отличается от Тирасполя, и что Молдова находится под американской защитой, и что у России не будет общих границ с приднестровским регионом».

Кристина Пендя