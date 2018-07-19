Стерилизация домашних животных - одно из решений проблемы бездомных животных

Проблема бездомных животных в Кишиневе может быть решена путем запуска процесса стерилизации домашних животных с целью сокращения их размножения, а так же путем разработки реестра учета домашних и бездомных животных для их постоянного мониторинга и выработки решений, соответствующих этим данным. Об этом заявил начальник Отдела озеленения и благоустройства Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос, передает IPN.

По сего ловам, чрезвычайно важно и принятие нового решения по управлению домашними и бездомными животными. Последнее решение КМС в этом направлении было принято в 2001 году.

Начальник отдела утверждает, что в 2016 году за счет ассигнований из муниципального бюджета удалось реализовать муниципальную программу стерилизации животных. К сожалению, в проекте участвовала только одна ветеринарная клиника, и было стерилизовано не более 150 животных, из 600 запланированных. В конце концов, деньги на продолжение проекта не были выделены, и было решено от него отказаться.

Василе Ефрос добавил, что в бюджете на 2018 год были предусмотрены финансовые ресурсы на обустройство отдельных площадок для выгула собак в нескольких районах столицы, но поскольку ясного регламента нет, обустройство таких площадок считается пока нецелесообразным.

Таким образом, более миллиона леев были перенаправлены для оснащения центра стерилизации. Там же будут обустроены вольеры для временного жилья стерилизованных животных, а остальные бездомные агрессивные животные будут находиться на территории центра более длительный период.

Василе Ефрос сказал, что в настоящее время НАБПП отвечает за установление нарушений правил в отношении животных.

Проблемы бездомных животных в городской среде обсуждались сегодня, 18 июля, в рамках „круглого стола”, организованного по инициативе фракции Партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете.