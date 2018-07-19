Мерзкие негодяи из ЛДПМ воровали деньги, когда я бегал под столом, - Шор ответил Чобану

Илан Шор пригрозил членам ЛДПМ народным трибуналом. Лидер партии «Shor» заявил, что Мария Чобану и остальные члены партии ЛДПМ будут держать ответ перед народным трибуналом, который он сам же пообещал создать. Политики уже несколько дней ведут жесткую междоусобную войну, не стесняясь в выражениях.

- Есть такая сказка «Маша и медведи». Она добрая и хорошая. А в Молдове не сказка, а быль: «Машка-Чебанка и остатки членов ЛДПМ», которые далеко не добрые, а очень злые, подлые, мерзкие негодяи, - заявил Илан Шор.

Партию, которой ранее руководил бывший премьер Влад Филат, осужденный за коррупцию, примар Оргеева назвал «Партией любителей доллара Молдовы». По словам Шора, именно он купил роскошный автомобиль, который Филат подарил Марии Чобану.

- Мария, мне приятно, что вы не опровергаете факта подаренной мною машины, - отметил политик.

В то же время он не менее резко ответил на слова представительницы либерал-демократов, которая сказала, что когда они работали, Шор «слизывал сопли под столом».

- Да, правда, когда я бегал под столом, вы уже воровали деньги у пенсионеров, которых довели до ручки. Я понимаю, что кроме походов по парикмахерским, больше в жизни у вас задач нет. Всё, что вы сумели сделать в своей жизни - это Филату в дудку дуть, чтобы он включил вас в список партии, и эти выборы финансировались мною, - высказался примар Оргеева.

По мнению Шора, представители ЛДПМ дико переживают за потерю нескольких несчастных мандатов, потому что ничего не стоят без депутатских иммунитетов и дипломатических паспортов. Он пообещал по очереди выести их «за ухо лицом в народу».