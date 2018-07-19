«Не уверена, что Майя Санду является председателем ПДС»: судья отклонила иск политика к НБМ и его президенту

Возмущенная отказом судьи принять иск к НБМ и его председателю Серджиу Чокли полиик обвинила молдавское правосудие в «бердилизации».

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду обратилась в НБМ и к Серджиу Чокле за информацией, представляющей публичный интерес, однако ей отказались отвечать. Тогда она подала иск в суд против Национального банка Молдовы и его президента Серджиу Чокли. Судья Диана Триколич заявление Майи Санду отклонила под предлогом того, что она «не уверена, что Майя Санду является председателем ПДС».

- «Бердилизация» правосудия продолжается! - написала на своей странице с Facebook Майя Санду. - Мы запросили информацию об общественных интересах от НБМ и президента Чокли, которые отказались нам отвечать. Вот почему я направила иск против НБМ и Чокли. Запрос был возвращен судьей Дианой Триколич, потому что у нее нет «уверенности в том, что Майя Санду - президент ПДС.

Используя отмену судом результатов местных выборов в Кишиневе для своих внутриполитических целях, Санду и Нэстасе вызвали возмущение многих жителей Молдовы. 28 известных молдавских чиновников и 713 примаров подписали петиции против Майи Санду и Андрея Нэстасе. Главы районов и члены райсоветов отметили, что судебное решение по выборам в Кишиневе принято на законных основаниях. Они посчитали несправедливым, что это отразилось на участии Евросоюза в процессах модернизации в Молдове.