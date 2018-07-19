Гражданство за инвестиции может быть коридором для ввода украденных денег обратно в страну, мнение

Предоставление гражданства за инвестиции может быть коридором, по которому могут быть введены в страну финансовые средства, украденные из банковской системы Молдовы, имея в виду, что расследование банковского мошенничества не завершено, а прямые и косвенные его бенефициары не были привлечены к ответственности. Такое мнение выразил экономический эксперт Вячеслав Негруца в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Вячеслав Негруца сказал, что разница между молдавской моделью, схожей с мальтийской и кипрской, по сравнению с теми, которые применяются в других странах по предоставлению гражданства за инвестиции в том, что в случае Республики Молдова это не инвестиции в бизнес, а сдача займа государству. „Кто-то придет с 250 тыс. евро и даст грязные деньги взаймы государству, а государство в течение пяти лет, собрав уже налоги со всех граждан, будет возвращать чистые деньги, плюс проценты этому гражданину, который получил и молдавский паспорт”, - сказал эксперт.

По его словам, гражданство будет предоставлено не людям, которые бегут от войны или от тяжелой жизни, а людям, которые имеют ресурсы, и которых пытаются легализовать. „Мы говорим о людях, которые ищут налоговый, финансовый рай. Этих людей, пришедших сюда, не слишком свяжет с Республикой Молдова их деятельность”, - сказал эксперт.