Самые свежие данные о ДПМ! Подробные сведения о численности партии, ее недвижимости, и деньгах!

У Демократической партии Молдовы (ДПМ) в первом полугодии 2018 года было значительно больше доходов, чем расходов. Об этом свидетельствует финансовый отчет партии, который был представлен в ЦИК.

Как сообщает ТРИБУНА, остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 14 999 675,26 леев.

В первом полугодии ДПМ получила доходы в виде субсидий из госбюджета – 3 753 617,88 леев, пожертвований от членов партии – 4 410 310 леев, пожертвований от физических лиц – 1 243 900 леев, членских взносов – 11 068 835 леев. В общей сложности, ДПМ получила доходы в размере 20 476 662, 88 леев.

Расходы партии составили за отчетный период 16 723 957, 14 леев. Деньги были израсходованы на содержание и/или аренду помещений – 1 668 439,13 леев, на персонал – 445 361,17 леев, на прессу и рекламные материалы – 12 988 023,94 леев, на командировки внутри страны и за рубеж – 247 042,25 леев, на связь – 292 792,14 леев, на оплату членских взносов в международных организациях – 174 049,26 леев, на канцтовары – 133 372,90 леев, на организацию встреч, мероприятий, семинаров и других обучающих курсов для членов партии – 626 043, 55 леев, прочие расходы составили 74 822,80 леев.

ДПМ также указывает, что на избирательную кампанию было потрачено 74 010 леев, а остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 18 752 381 леев.

Следует отметить, что ДПМ указывает в отчете, что численность партии составляет 54 192 члена, численность персонала, зачисленного на работу, составляет 25 человек, количество филиалов – 46, партия является членом одной международной организации и арендует 25 помещений.

Андриана Кептине