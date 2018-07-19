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По случаю завершения дипломатической миссии посол России привез подарки в Тирасполь
19.07.2018

По случаю завершения своей дипломатической миссии посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин привез подарки в Тирасполь. Он передал подарки воспитанникам местного суворовского училища, а также инвалидные коляски нуждающимся жителям Приднестровья. 

Дипломата принял президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский, чтобы подвести итоги многолетнего сотрудничества. 

Лидер Приднестровья отметил вклад Мухаметшина в укрепление и развитие российско-приднестровских связей. Российский дипломат, в свою очередь, выразил благодарность главе Приднестровья за "доброе отношение и исключительно положительные эмоции, которые приносило общение и сотрудничество". 

По его словам, "на консульском обслуживании в Приднестровье находится 220 тысяч местных россиян, 37 тысяч из которых получают российскую пенсию (почти каждый третий местный пенсионер).


 
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