По случаю завершения дипломатической миссии посол России привез подарки в Тирасполь

По случаю завершения своей дипломатической миссии посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин привез подарки в Тирасполь. Он передал подарки воспитанникам местного суворовского училища, а также инвалидные коляски нуждающимся жителям Приднестровья.

Дипломата принял президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский, чтобы подвести итоги многолетнего сотрудничества.

Лидер Приднестровья отметил вклад Мухаметшина в укрепление и развитие российско-приднестровских связей. Российский дипломат, в свою очередь, выразил благодарность главе Приднестровья за "доброе отношение и исключительно положительные эмоции, которые приносило общение и сотрудничество".

По его словам, "на консульском обслуживании в Приднестровье находится 220 тысяч местных россиян, 37 тысяч из которых получают российскую пенсию (почти каждый третий местный пенсионер).