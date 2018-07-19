Возможные сценарии, связанные с назначением Дмитрия Козака

Бывший посол Молдовы в Бухаресте Юрие Реницэ считает, что могут быть три сценария, связанные с назначением специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьера Правительства Российской Федерацией Дмитрия Козака. Дипломат заявил об этом в рамках передачи „Punctul pe azi” на канале TVR Moldova, передает IPN.

По мнению Юрия Реницэ, в первую очередь, учитывая характерный для России стиль, назначение Дмитрия Козака произошло само по себе. Второй вариант может состоять в том, что переговоры велись исключительно с Игорем Додоном а третий сценарий касается того, что Игорь Додон вместе с представителями власти и ее лидером Владимиром Плахотнюком договорились принять эту кандидатуру. „В противном случае, Республика Молдова имеет суверенное право высказаться”, - заявил бывший посол. По его словам, Молдова вправе принять или отклонить любую кандидатуру без того, чтобы давать много объяснений.

Директор программ Института публичных политик Оазу Нантой считает, что неправильно думать, что есть желание урегулирования приднестровского конфликта путем федерализации Республики Молдова. „Они хотят превращения Молдовы в послушный геополитический спутник Российской Федерации под предлогом урегулирования приднестровского конфликта, а так называемая федерализация, это всего лишь инструмент”, - сказал Оазу Нантой.

По его мнению, Дмитрий Козак был направлен в Молдову только для того, чтобы обеспечить требуемые России результаты выборов, а она хочет, чтобы ДПМ, ПСРМ и Партия „Шор” имели большинство в будущем парламенте. „И в основе этого большинства, под предлогом урегулирования приднестровского конфликта, Молдова должна быть преобразована в политически зависимую территорию от Российской Федерации”, - заявил директор программ ИПП.