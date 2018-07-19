Пенсии 50 тысячам жителей страны повысили в два раза k

Валоризация пенсий стала большим подспорьем для вышедших на заслуженный отдых. Многие теперь получают в два раза больше, как например Василе Плешка из села Селиште Оргеевского района.

"Мой непрерывный трудовой стаж - 44 года. Оформив пенсию, я получил 1 700 леев. После валоризации мне начислили три тысяч 900 леев", - сказал пенсионер Василе Плешка.

Илие Рабие после выхода на пенсию продолжал работать. Сейчас он - вице-председатель района, и все же итогами валоризации доволен.

"Люди ощущают это повышение и верят, что в будущем правительство учтет ошибки, а бюрократическая волокита при начислении пенсий прекратится", - отметил вице-председатель Оргеевского района Илие Рабие.

Первого апреля была проведена валоризация пенсий, начисленных в 2012-13 годах. Она коснулась 50 тысяч жителей страны. Первого октября намечена валоризация пенсий, начисленных в период с 2014 по 2017 год.