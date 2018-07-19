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Общество
Первоклассникам не будут задавать домашние задания
19.07.2018

Домашних заданий у школьников станет меньше. Первоклашкам их не будут задавать вовсе. А ученикам постарше снизят нагрузку, чтобы дома за уроками они сидели не больше двух часов в день. В Минобразования решили изменить методологию по настоянию родителей. 

"В средних классах по шесть-семь уроков в день, и столько же дети проводят за подготовкой домашних заданий. А для начальных классов мы планируем вовсе исключить домашние задания", - сказал глава управления Министерства образования Валентин Круду. 

Учителя в оценках пока сдержаны. Но говорят, что нагрузка на детей действительно велика. 

"Нужно действительно распрощаться с длинными и скучными домашними заданиями, которые обескураживают детей. Если задания хорошо продумать, ученику начальной школы должно хватать на их выполнение часа и сорока минут", - отметила учительница Мария Буруянэ. 

"Домашние задания должны иметь непосредственное отношение к теме, которую объясняли на уроке. Необходимо учитывать возрастные особенности ребенка", - сказал учительница Анна Брескан. 

Родители инициативу министерства приветствуют. Они уверены: детям нужно время для активного отдыха 

"В начальных классах они слишком маленькие для такой нагрузки. Это стресс и для родителей и для детей".

"Это очень хорошая идея. После уроков дети смогут отдохнуть, почитать что-нибудь дополнительно, заняться тем, что им нравятся. Домашние задания нужно дозировать". 

Впрочем, у планов Минобразования есть и критики. 

"Я не согласна. Домашнее задание - способ повторить и лучше усвоить информацию. Нужно не отменять, а сократить домашние задания".

"У них и так забот нет. Если еще и домашнее задание отменят, то не знаю, какое поколение вырастет".  


 
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