В ДТП на трассе Леушены - Кишинев погибли трое детей и один взрослый

На трассе Кишинев - Леушены произошла смертельная авария. Погибли четыре человека, а еще четверо госпитализированы после того, как автомобиль на полной скорости сбил гужевую повозку.

Согласно источникам, в гужевой повозке находились восемь человек. Из-за сложных метеорологических условий 35-летний водитель не заметил телегу и врезался в нее, сообщает unimedia.info.

В результате ДТП четыре человека, включая троих несовершеннолетних в возрасте 4, 5 и 16 лет, погибли на месте происшествия. Еще четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что водитель ехал на таможню в Леушенах.

Следователи расследуют обстоятельства аварии.