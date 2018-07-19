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Происшествия
В ДТП на трассе Леушены - Кишинев погибли трое детей и один взрослый
19.07.2018

На трассе Кишинев - Леушены произошла смертельная авария. Погибли четыре человека, а еще четверо госпитализированы после того, как автомобиль на полной скорости сбил гужевую повозку.

Согласно источникам, в гужевой повозке находились восемь человек. Из-за сложных метеорологических условий 35-летний водитель не заметил телегу и врезался в нее, сообщает unimedia.info.

В результате ДТП четыре человека, включая троих несовершеннолетних в возрасте 4, 5 и 16 лет, погибли на месте происшествия. Еще четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что водитель ехал на таможню в Леушенах.

Следователи расследуют обстоятельства аварии.


 
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