Цырдя рассказал об "угрожающих оборотах" борьбы ПКРМ, ЛП и ЛДПМ с Плахотнюком

Политический эксперт Богдан Цырдя рассказал о якобы “бескомпромиссной” борьбе, которую ведут ПКРМ, ЛП и ЛДПМ против Демпартии и ее лидера Влада Плахотнюка. На деле же, представители названных формирований участвуют в распилах вместе с ними.

Так, политолог напомнил, что АНМ «подарила» ДПМ генпрокурора еще в 2009 году, ЛДПМ отдала ей все госпредприятия еще в 2010 году, ЛП подарила демократам землю в парке «Ла извор» в 2012 году, а ПКРМ подарила ей свой офис по по ул.Армянская 44/3 в 2017 году.

«18 июня эти господа решили «подарить» Демпартии еще 3 сотки земли по ул. Армянская 44/3. За это в Мунсовете столицы проголосовали ЛП, ЛДПМ, ПКРМ. Земля достанется фирме Constar Invest SRL, которая владеет офисом ДПМ по ул.Армянская 44/3. Фирма должна заплатить 1 млн леев. Заплатит или нет – непонятно. И кому заплатит – тоже. Протестовала против сделки лишь ПСРМ. Красиво получается, не так ли? На словах борются с демократами, а на деле – участвуют в распилах вместе с ними! У вас есть еще вопросы, кто борется с олигархами, а кто прислуживает им?» – написал Цырдя в Фейсбуке.