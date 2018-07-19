ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро фермерам из Молдовы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону 1649 истцов — 1646 частных фермеров и трех сельхозкомпаний. Им, по версии ЕСПЧ, Россия должна выплатить компенсации от 1,5 до 50 тысяч евро в зависимости от размера ущерба, отмечает РИА Новости.

Минюст России изучает данное постановление и отмечает, что время для обжалования решения еще есть

"Изложенные в постановлении по делу "Санду и другие против Молдавии и России" выводы Европейского суда по правам человека будут тщательно изучены, решение об обжаловании данного акта будет принято в течение установленного трехмесячного срока", — сообщили в пресс-службе министерства.

По версии суда, ответчиком по этому делу является Россия, хотя "вина за незаконные действия лежит на администрации Приднестровья".

Как сообщается на сайте ЕСПЧ, Страсбургский суд рассмотрел восемь заявлений от 1646 частных лиц и трех компаний, поступивших с 2004 по 2006 годы, и вынес решение, что Россия должна выплатить им компенсации. Фермеры проживают в пяти деревнях на левом берегу Днестра (под контролем Кишинева), но участки земли, которыми они владеют, расположены на территории Приднестровья.

Отмечается, что с 1998 года приднестровские власти установили пропускные пункты и взимали пошлины за проезд к этим участкам, а в 2004 году потребовали платить налог на землю. Фермеры отказались подписывать соответствующие соглашения, в результате чего утратили доступ к ним. Три компании арендовали землю жителей тех же пяти деревень.

ЕСПЧ, который, базируясь на предыдущих делах с участием Приднестровья, в качестве ответчиков рассматривал Молдову и Россию, постановил, что права на собственность фермеров и компаний были нарушены. Страсбургский суд посчитал, что Кишинев не несет ответственности за нанесенный ущерб, а Россия должна выплатить каждому частному лицу 1500 евро, еще порядка 245 тысяч евро — трем компаниям. Кроме того, на РФ возложена обязанность оплатить издержки — 20 тысяч евро.

В апреле представители Кишинева и Тирасполя договорились, что фермеры получат сертификаты на возделывание земель, которые вступят в силу 1 августа 2018 года и будут действовать в течение 20 дней. На сегодняшний день выдано более 20 подобных документов. Общая площадь территорий, на возобновление обработки которой были получены сертификаты, составляет более 3,5 тысяч гектаров. Ранее правительство Молдовы постановило выделить материальную помощь владельцам сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь в качестве компенсации за потери 2017-2018 годов.