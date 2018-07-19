Демократы обокрали социалистов: инициатива Плахотнюка о снижении стоимости оформления наследства – плагиат

Более 700 тысяч объектов недвижимости не измерены и не оценены, заявил директор агентства государственных услуг Серджиу Рэйляну в ходе передачи «Fabrika» на телеканале Publika TV, передает IPN.

После еженедельного заседания ДПМ объявила во вторник, что сборы, взимаемые нотариусами и агентством государственных услуг за оформление документов на наследство, должны быть сокращены.

В год оформляется более 80 тысяч актов на наследство, из них около 25 тысяч - в сельских районах, где нет кадастровых офисов. «Из-за того, что более 700 тысяч объектов недвижимости не измерены и оценены, при оформлении наследства граждане вынуждены платить до двух тысяч лей за один объект, - сказал Рэйляну. - Около 400 лей - гонорар нотариуса, остальные 1600 лей - плата агентству государственных услуг. Почти вся сумма уходит на оплату замера объекта».

Государству предлагается компенсировать процедуру оценки. Таким образом, значительно снизится стоимость оформления документов на наследство. Рэйляну сказал, что агентство готово применять новый проект сразу, как только он будет принят парламентом и опубликован.

Депутат-демократ Серджиу Сырбу отметил, что на уровне агентства государственных услуг будут пересмотрены некоторые процедуры упрощения оформления документов на наследство с целью сокращения стоимости кадастровых замеров: «Мы должны внести изменения в закон о методологии осуществления нотариальных платежей, а для сельских районов мы хотим установить в законе фиксированную плату». По мнению депутата, скорее всего, нотариусы будут недовольны изменениями, но они должны понимать, что оказывают публичную услугу.

Депутат думает,что в течение двух недель документ может быть одобрен парламентом: «Проект несложный. В закон вносится только один абзац. В течение двух недель, я надеюсь, он будет принят, а в августе уже будет работать».

Как оказалось, выдвинутая демократами инициатива принадлежит другим авторам. Как сообщает Аif.md, правительство, видимо, будучи не в состоянии разрабатывать собственные инициативы в поддержку населения, решило прибегнуть к плагиату. Кабинет министров сначала отклоняет проекты главы государства, вынося им отрицательные заключения, а потом выдает те же самые идеи за свои и внедряет их!

Так уже было с законодательной инициативой главы государства, озвученной им еще 5 апреля 2017 года. Она касалась оплаты некоторых налогов на наследство, которые граждане оценивают как чрезмерно завышенные, неоправданные и не соответствующие интересам и реальным возможностям пенсионеров, инвалидов и наследников первой степени. Игорь Додон предложил, чтобы налог на наследство с наследников первой степени, обладающих естественным приоритетом по сравнению с остальными лицами с правом наследования, взимался в чисто символической сумме. Таким образом, налоги на заверение завещания и выдачу сертификата о наследстве, а также плата за нотариальные услуги, не должны были превышать сумму в 1000 лей. Проект, однако, был отклонен правительством, которое спустя чуть более года само вышло с такой инициативой.

В частности, о решении снизить размер госпошлины у нотариуса при оформлении документов о наследовании объявил председатель Демпартии Влад Плахотнюк. В ближайшее время демократы предложат соответствующие поправки в законодательство парламенту.

«Молдавские ведомости» такженеоднократно писали о законодательном плагиате ДПМ и ее лидера. К примеру, в октябре прошлого года Влад Плахотнюк от имени ДПМ выдвинул стратегию преодоления негативных последствий реформ в сфере образования. Объявить мораторий на закрытие школ, запретить взимание платы с учителей за непрерывное обучение, упростить бюрократические отчеты, упростить школьное расписание… «Учебная программа оказывает контрпродуктивное давление на учеников, и мы будем поддерживать законодательные изменения», - заявил председатель ДПМ на брифинге.

Щекотливость ситуации былав том, что озвученная Плахотнюком стратегия поступила ранее из президентуры и была проигнорирована в парламенте. Впоследствии эти – чужие - предложения лидер ДПМ выдал за свои!