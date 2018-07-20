Сергей Сырбу: Социалисты копируют инициативы демократов

Социалисты повторяют инициативы демократов. На этом настаивает депутат ДПМ Сергей Сырбу. Очередной повод избранники от ПСРМ подали сегодня. Они предложили включить в повестку заседания парламента проект методологии расчета нотариальных услуг за документы о праве наследства. Между тем такую инициативу уже зарегистрировали депутаты ДПМ.

"Надо также обсудить проект, предложенный Аппаратом президента. Почему нет, их можно объединить и рассмотреть во втором чтении", - сказал депутат ПСРМ Василий Боля.

"Вы опоздали на несколько лет с этим вопросом. Хочу напомнить, что проблема кадастровых тарифов, сборов за вступление в право наследования, находилась в поле зрения Демократической партии в 2014 году. С тех пор мы предприняли целый ряд мер для упрощения регистрации кадастровых процедур", - отметил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Демократ также обратил внимание социалистов, что предложение ДПМ гораздо выгоднее жителям страны, чем инициатива ПСРМ.

"Вы предлагаете нотариальный сбор до тысячи леев, мы предложили 150 леев. Чувствуете разницу? 1000 леев и 150. Если прибавить кадастровые сборы, получится максимум 351 лей", - добавил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Парламент не поддержал предложение социалистов.

О том, что услуги государства и нотариусов при оформлении права на вступление в наследство станут дешевле, сообщил в начале недели председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он сообщил, что стоимость этой процедуры снизится с двух тысяч леев до 351.

По данным статистики, в прошлом году зарегистрировано почти 88 тысяч свидетельств о вступлении в наследство, а в первой половине текущего года - почти 47 тысяч.