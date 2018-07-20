Парламент принял закон: если его исполнять по всей строгости, молдавское правосудие может остаться без судей!

Потому что престиж отечественного правосудия, самого гуманного в мире к своим, упал так, что ниже некуда, ниже плинтуса.

Знаете, какой государственный институт в Молдове считается самым коррумпированным? Думаю, догадались. Суды, разумеется. Это вытекает из результатов всевозможных опросов, даже самых конъюнктурных и проплаченных. Думается, такое же мнение о судах сложилось и в наших депутатов. Вот приняли они вчера в окончательном чтении поправки к закону о дисциплинарной ответственности судей, мол, эти поправки предполагают приведение национального законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Давайте немного по этим самым поправкам. Закон гласит, что только серьезное или повторное дисциплинарное нарушение может являться поводом для увольнения судьи. Что значит серьезное? Если человек томится в СИЗО, а суд постоянно переносится, а потом выясняется, что не виноват, это будет считаться серьезным нарушением? Почему не считается серьезным нарушением, когда министр берет десятки тысяч евро взятки, все это снимается на видео, а потом чиновник получает всего лишь условный срок? Или сын депутата убивает человека, получает все тот же условный срок и становится дипломатом? Это тоже не является серьезным нарушением?

Знаете, нам в редакцию каждую неделю звонят люди, пострадавшие от судейского произвола. У кого-то бизнес отобрали, кто-то ни за что отсидел, другой продолжает сидеть... Как помочь этим людям, неизвестно. Рука руку ведь моет, а судейская особо тщательно до девственной чистоты.

Дальше в законе идет особо интересный пассаж:к дисциплинарному нарушению приравнены действия, которые могут затронуть честь или престиж правосудия, подорвать доверие к суду. Если следовать букве закона до конца, молдавская юстиция вполне может остаться без судей! Потому что престиж отечественного правосудия, самого гуманного в мире к своим, упал так, что ниже некуда, ниже плинтуса. Вы господа парламентарии, если хотите узнать, что народ думает про наши суды, просто на улицу выйдите. Такого наслушаетесь,что не приведи Господь! Или посмотрите, какие хоромы возвели себе судейские на свои официально скромные доходы!

А если духу закона, который подразумевает, что дисциплинарное разбирательство может быть инициировано даже против судьи, находящегося в отставке, если нарушение было совершено во время действия его мандата, следовать до конца, то многие бывшие судьи отныне должны страдать бессонницей. Однако, нет, спят спокойно и видят вполне себе радужные сны.

ЛЕОНИД РЯБКОВ