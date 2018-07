Знаменитости Они молоды, успешны, сексуальны... и свободны: 15 самых завидных женихов Молдовы «Почему же они до сих пор не женаты?» — это первый вопрос, который появляется при взгляде на красавцев молдавского шоу-бизнеса, театра и спорта. Одни принадлежат к породе волков-одиночек, другие — меняют девушек, как перчатки и не спешат узаконить отношения. В любом случае, положение холостяка работает на их популярность. Ведь пока они не остепенились у прекрасной половины человечества остается надежда. 15-е место: Корнелиу Видрашко Бизнесмен Корнелиу Видрашко, который также занимается моделингом, всегда окружен самыми красивыми женщинами. Тем не менее в свои 35 лет он, по-прежнему, остается холостяком. Очень привлекательным холостяком. Корнелиу Видрашко Фото: СОЦСЕТИ 14-е место: Михай Чекан Молодой предприниматель Михай Чекан увлекается мотоциклами и путешествиями. Объехав вдоль и поперек всю Молдову, Михай не остановился на достигнутом и исколесил на мотоцикле и Европу. Михай, определенно тот мужчина, который привлекает представительниц прекрасного пола. Михай Чекан фото: perfecte.md 13-е место: Денис Роабеш Солиcт группы The Motans стал популярным 2 года назад, благодаря композиции Versus. Выпуская хит за хитом, Денис Роабеш покорил музыкальный Олимп, а вместе с ним и сердца женщин. Денис Роабеш фото: perfecte.md 12- е место: Виктор Сую Уроженец города Фэлешть привлекательный Виктор Сую сейчас живет и работает в Дубае. Виктор занял третье место на конкурсе среди мужчин«Dubai Man Of The World» 2016 и, безусловно, первое в сердцах миллионов женщин. Виктор Сую Фото: СОЦСЕТИ 11-е место: Теодор Радулеску Харизматичный брюнет сделал прекрасную карьеру. Глядя на его фотографии, трудно предположить, что знаменитому хореографу и актеру 47 лет. Он на вершине успеха и все еще не женат. Теодор Радулеску фото: perfecte.md 10-е место: Валерий Гуцу Сердце одного из самых красивых мужчин мира все еще свободно. Голубоглазый шатен Валерий Гуцу первый и пока единственный, кто представлял Молдову на конкурсе Mister World 2014. Ему удалось попасть в 10-ку самых красивых мужчин мира. Валерий Гуцу Фото: СОЦСЕТИ 9-е место: Кэтэлин Жосан Популярный молдавский певец тот еще сердцеед. Но пока он так и не решился на поход к алтарю, несмотря на то, что «уже пора». Кэтэлин Жосан Фото: СОЦСЕТИ 8-е место: Роман Бурлака Клипмейкер Роман Бурлака талантлив, молод и невероятно популярен. Режиссер всех клипов Carla’s Dreams пока так и не нашел свою единственную. Даже и не верится, что человек который «пишет» такие романтичные истории любви, одинок. Роман Бурлака Фото: СОЦСЕТИ 7-е место: Джованни Гараба Его можно считать эталоном мужской красоты. Идеальное тело, обворожительная улыбка — устоять перед Джованни невозможно. Сейчас, правда, он живет в Лондоне, но это не мешает девушкам мечтать о знойном брюнете. Джованни Гараба фото:perfecte.md 6-е место: Раду Гынсарь Футболист Раду Гынсарь, нападающий израильского клуба «Хапоэль Хайфа», безусловно, «хорошая партия». Знаменит, богат, красив и на удивление любит поэзию. Правда, есть у него один небольшой недостаток. Он не спешит обременять себя семейными узами. Раду Гынсарь фото: perfecte.md 5-е место: Ионел Истрати Певец, композитор Ионел Истрати популярен не только у себя в стране. Его всегда окружают красивые девушки, только холостяцкая жизнь ему по душе. Ионел Истрати Фото: СОЦСЕТИ 4-е место: Кристиан Перепелюк Талантливый молодой актер всемирную известность приобрел благодаря съемкам в клипе группы Carla's Dreams. Теперь на спектакли с его участием всегда распроданы все билеты. Кристиан Перепелюк фото: perfecte.md 3-е место: Нику Цуркану Возглавил тройку лидеров актер теле- и радиоведущий Нику Цуркану. Он играет на гитаре, саксофоне и кларнете. Завидный жених и талантливый артист. Нику Цуркану фото: perfecte.md 2-е место: Игорь Сырбу Несмотря на то, что его коллега Игорь Стрибицкий женат, исполнитель Игорь Сырбу (группа Akord) не спешит следовать его примеру. Возможно всему виной неудачный опыт. Однажды певец уже предпринимал попытку жениться, но из этого ничего не вышло. Игорь Сырбу Фото: СОЦСЕТИ 1-е место: Дан Балан Возглавляет рейтинг самый завидный жених Дан Балан. В видеоклипах певец предстает пред нами современным Казановой, который разбивает сердца сексуальным и очень привлекательным женщинам. А вот в жизни Дан ведет себя как-то скромнее, да и, по-видимому, не собирается в ближайшее время распрощаться с ролью самого завидного жениха. Дан Балан

kp Наш канал в Telegram Количество просмотров: 72 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости