Приняты изменения в законодательстве о дисциплинарной ответственности судей

Принятие судебных решений, которыми умышленно или по грубой небрежности нарушаются права и свободы физических или юридических лиц, гарантированные Конституцией и международными договорами, будут считаться дисциплинарным проступком. В то же время только грубое или неоднократное дисциплинарное отклонение будет являться основанием для освобождения от должности судьи. Соответствующие положения содержатся в проекте закона, принятом парламентом в окончательном чтении в четверг, 19 июля, передает IPN.

Предлагаемые изменения уточняют факты, являющимися дисциплинарными проступками судей, регламентируют отбор членов дисциплинарной коллегии, предусматривают механизм рассмотрения дисциплинарных проступков и укрепляют роль инспектора-судьи. Таким образом, дисциплинарным проступком будет являться умышленное или грубое нарушение обязанности воздерживаться, когда судья знает, или должен был знать, что есть одно обстоятельство, предусмотренное законом для своего воздержания, а также неоднократные и необоснованные заявления о воздержании по одному и тому же делу, что влечет затягивание рассмотрения дела.

Проект также предусматривает, что дисциплинарным проступком будет считаться невыполнение или ненадлежащее выполнение, с опозданием, служебных обязательств, без разумного обоснования, и если это непосредственно повлияло на права участников процесса или других лиц. Другие изменения предусматривают, что дисциплинарные процедуры могут быть возбуждены и против ушедших в отставку судей за деяния, совершенные в период исполнения полномочий судьи.

Проект также предусматривает, что члены дисциплинарной коллегии из числа судей должны быть избраны путем тайного голосования на Общем собрании судей. Один судья будет из Высшей судебной палаты, двое судей из апелляционных судов и трое судей из судов первой инстанции.