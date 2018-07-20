В интервью порталу ТРИБУНА исполнительный директор ИРСИ «Вииторул» Игорь Мунтяну ответил на следующий вопрос: Каковы на данный момент интересы великих держав в связи с Приднестровьем?

«Сейчас великие державы больше обеспокоены «мировым хаосом» и «парниковым эффектом», создаваемым укрепляющимися силами, отрицающими международное право в эгоистических целях. Примеров много – от Северной Кореи до России и Сирии, от Мали до Судана, и этот список можно продолжать.

Относительное затишье после распада СССР и переход от биполярного мира к нестабильной многополярности поощряет разнообразные проверки правил игры и подвергают сомнению весь мировой порядок.

Я не вижу признаков того, что кто-то хотел бы признать независимость приднестровского государства, даже Россия не делает этого, а в контексте аннексии Крыма, есть политика непризнания сепаратистских анклавов, которая применяется, в том числе по отношению к тираспольским властям. Вместе с тем, наблюдается определенный интерес к подталкиванию «сторон конфликта» на взаимные уступки путем «малых шагов», что вносит неясность в данный процесс», – заявил он.

Андриана Кептине