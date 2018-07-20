Выводы, которые можно сделать в результате опроса РМИ

Как правило, я не комментирую результаты опросов общественного мнения в Молдове, потому что чаще всего их достоверность оспаривают и политики, и журналисты, и разнообразные создатели общественного мнения. Но я не думаю, что кто-то может поставить под сомнение данные опросов, проведенных Республиканским международным институтом (РМИ). Поэтому, в нижеследующем я перечислю ряд выводов, которые, на мой взгляд, можно сделать из результатов последнего опроса, проведенного данной организацией.

Первый вывод заключается в том, что у социалистов больше всех шансов на предстоящих парламентских выборах, потому что по результатам опроса, они получили 32%. ПДС (15%), ППДП (8%) и ДПМ(8%), даже если бы объединили свои усилия, не набрали бы больше, чем социалисты. Единственной проблемой для социалистов сейчас является получение не менее половины мандатов по одномандатным округам и, если они сделают это, они, несомненно, получат парламентское большинство.

Второй вывод заключается в том, что ДПМ, в условиях войны с европейцами и Кремлем, все-таки удалось укрепить ядро электората, которое позволит им построить устойчивую избирательную конструкцию. Тем более, что ДПМ, похоже, выгодны выборы по одномандатным округам. Если социалисты не получат самостоятельно большинство, ДПМ может снова сыграть решающую роль в конструкции власти после выборов.

Третий вывод заключается в том, что ППДП растет в предпочтениях избирателей, а ПДС падает. Если эта тенденция сохранится, можно будет сказать, что в лагере проевропейцев налаживается баланс сил, и ситуация возвращается к позициям 2016 года (до президентских выборов), когда у ПДС и ППДП был примерно одинаковый рейтинг. В связи с этим напрашивается еще один вывод – общий электорат ПДС и ППДП ограничен, и распределяется он только между этими двумя партиями, не регистрируя общего роста проевропейского электората.

Четвертый вывод заключается в том, что даже если такие партии как ПКРМ, партия «Шор» и «Наша Партия» не пройдут избирательный порог, они все равно будут представлены в будущем парламенте за счет депутатов, которые пройдут по одномандатным округам.

Конечно, можно сделать и ряд других выводов на эту тему, но, на мой взгляд, эти четыре являются наиболее важными, и заслуживают особого внимания.

Думитру Спэтару