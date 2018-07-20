Общество Что будет сегодня в Кишиневе: комедия про женатого таксиста и концерт в музее Приводим список мероприятий в молдавской столице на 20 июля, пятницу «Слишком женатый таксист», комедия в 2-х действиях, 20 июля 2018, в 18:30. Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 75, театр "А.П.Чехов". Билеты: 50-100 леев. «Выживший», художественный фильм, 20 июля 2018, в 21:00. Кишинев, ул. М.Садовяну, 42/6, AutoCinema. Билеты: 85 леев. Mai Aproape, концерт – история любви, исполнители – Таня Чергэ и Андрей Главан, 20 июля 2018, в 19:00. Кишинев, ул. 31 Августа, 121-А, двор Национального музея истории Молдовы. Билеты: 200 леев. "Рокки Бальбоа", кино на открытом воздухе, 20 июля 2018, в 21:00. Кишинев, ул. Пэдурий, 18, Ботанический сад. Билеты: 60 леев. «В центре Кишинева тишина», авторский концерт Тимура Пантелеева (лидер группы «Тимур и его команда», гитара, вокал) с Александром Обыденником, скрипка. 20 июля 2018, в 18:00. Кишинев, ул М. Эминеску, 2, Российский центр науки и культуры. Билеты: вход свободный.

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